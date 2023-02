Jong Genk mist drie spelers bij start play-offs op bezoek bij Deinze

Jong Genk telt momenteel nog zes punten voorsprong op Virton, maar de Luxemburgers dienden na de inhaalwedstrijd tussen Jong Genk en SL16 FC klacht in, waardoor de Genkies een punt kunnen verliezen. Jong Genk diende op haar beurt klacht in tegen SL16 FC, waardoor het dan weer aanspraak zou kunnen maken op twee extra punten. “Wanneer die uitspraak valt, weet ik niet, maar voor spelers en staf verandert er niets”, is trainer Hans Somers duidelijk. “Wij moeten focussen op ons spel en voor de zege gaan. Al de rest is voor het bestuur.”

Hans Somers in overleg met Kelvin John. — © BELGA

Positiewissels

In de reguliere competitie kreeg Jong Genk in de 97ste minuut het deksel op de neus en verloor het met 3-2. “Sindsdien kwam er een nieuwe trainer en ondergingen ze enkele positiewisselingen”, weet Somers. “Alessio Staelens (zoon van ex-Rode Duivel Lorenzo, nvdr.) stond eerst rechtsachter, nu speelt hij meer op de tien. Het is een enthousiast team met enkele sterke spelers en met hun lengte zijn ze gevaarlijk op stilstaande fases. Daar moeten we voor opletten, maar we weten ook waar onze mogelijkheden liggen en die moeten we benutten.”

Drie geblesseerden

Amine Et-Taïbi (teennagel), Dario Cutillas-Carpe (hamstrings) en Kamiel Van de Perre (enkel) zijn er zaterdag niet bij. Cutillas-Carpe ondergaat volgende week een nieuwe MRI-scan. Van de Perre raakte tegen SL16 FC na een tackle geblesseerd. Verwacht wordt dat hij zes weken out is.

De kern: Leysen, Stevens, De Boeck, Rommens, Didden, Martens, Dierckx, Al Mazyani, Caicedo, Akpan, Smekens, Claes, Bangoura, Toma, Geusens, Beniangba, Nuozzi, Yayi Mpie, John.