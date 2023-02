‘Super Mario’ wint meteen op eerste European Tour van het jaar: Vandenbogaerde schaart zich bij laatste 32 op Baltic Sea Darts Open

Met een 6-5 overwinning tegen de Nederlander Niels Zonneveld heeft Mario Vandenbogaerde zich kunnen plaatsen voor de tweede ronde in de Baltic Sea Darts Open (European Tour 1/198.000 euro), die plaatsvindt in het Duitse Kiel.

Zowel Vandenbogaerde (PDC-76) als Zonneveld (PDC-99) wonnen om beurt een leg. Zo leek Vandenbogaerde in de zesde leg door de darts van Zonneveld te breken, maar de 24-jarige Nederlander wierp een 104 uitworp waarmee hij de bordjes gelijk hing.

‘Super Mario’, die aan een sterk seizoen bezig is, prikte uitworpen van 101 en 126 weg. In leg elf miste hij dubbel veertien voor de overwinning, waarna Zonneveld een beslissende leg uit de brand kon slepen. Daarin miste Zonneveld de kans op de overwinning. Vandenbogaerde wierp dubbel twintig en neemt het zaterdag in de tweede ronde op tegen de Engelsman Ryan Searle (PDC-14).

Vandenbogaerde is de enige Belg die zich tijdens de qualifiers kon plaatsen voor de Baltic Sea Darts Open. Dimitri Van den Bergh was automatisch geplaatst door zijn hoge ranking op de ProTour. Hij begint het toernooi pas in de tweede ronde. Daarin neemt hij het op tegen de winnaar van de partij tussen Daryl Gurney en Gabriel Clemens.