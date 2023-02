Coco Chanel putte inspiratie uit een affaire en Burberry maakte alleen regenjassen: het DNA van de grootste modehuizen

Hun creativiteit en middelen mogen dan eindeloos lijken, toch wil dat niet altijd zeggen dat modeontwerpers hun hele leven lang trouw blijven aan hetzelfde modehuis. Integendeel, soms lijken de creatief directeurs sneller van modehuis te wisselen als van collecties. En hoewel ze elk hun eigen visie hebben, gaat die soms geluidloos over in de bestaande stijl van hun nieuwe werkgever. Om die veranderingen én tradities in kaart te brengen, keken wij binnen bij vijftien modehuizen. Wie was hun oprichter? Hoe zijn ze tot stand gekomen? En wat is hun iconische stuk?