Thomas De Gendt zijn heerlijke zelve na solo in UAE Tour: “Ik verveel me hier dood. Mijn hartslag is hoger wanneer ik op de PlayStation speel”

Een man van de lange ontsnappingen, dat is Thomas De Gendt. Maar ook een man van het hart op de tong en niet karig met gedurfde uitspraken. Vrijdag combineerde hij beide in de vijfde etappe van de UAE Tour. De Gendt: “Mijn conditie is goed, maar dit zijn echt verloren dagen.”

Aan een slakkengangetje ging het in de vijfde etappe van de UAE Tour. Niemand leek zin te hebben aan een inspanning in de vroege vlucht. “Er wilde niemand demarreren, we speelden eigenlijk een beetje. Ineens begonnen we toch wat door te rijden tot aan die tussensprint. Ik denk dat de mannen van Soudal Quick-Step de seconden wilden wegnemen, maar daarna gingen ze aan de kant en wilde ik nog even doorrijden”, vertelde De Gendt die zo plots samen met Louis Vervaeke en twee anderen weg was.

Maar de anderen drie lieten al snel lopen en zo deed de renner van Lotto Dstny wat hij zo goed kan: lang alleen rijden. “Het was een goede training. Ik denk dat ik 80 kilometer alleen reed, maar de wattages vielen tegen. Ik ben hier conditie aan het verliezen, in het peloton is het veel te gemakkelijk. Ik heb gewoon mijn eigen tempo gereden, ik probeerde de hele tijd 300 watt te rijden.”

Trainingen thuis aan hogere wattages

De Belg besefte vanaf de start dat het een kansloze onderneming was: “Met die tegenwind was het ook niet handig om verder te blijven rijden. Ik heb er nooit aan gedacht om de rit te winnen, er zijn hier 20 sprinters die willen winnen. Wij ook met Caleb Ewan.”

Maar waarom deed De Gendt het dan? “Ik verveel mij hier steendood. In Oman was het ook zo, de hele tijd 160 à 170 watt. Als ik in het peloton blijf zitten, rij ik 180 watt en word ik waarschijnlijk in de waaiers op het einde eraf gereden. Zoveel hulp ben ik ook niet voor de sprinttrein.”

“Mijn trainingen thuis zijn aan hogere wattages dan de koersen hier. Gisteren reed je in de wielen de hele tijd 100 watt. Dan kan je net zo goed thuis in de zetel PlayStation spelen. Mijn hartslag is hoger wanneer ik op Grand Theft Auto een race aan het winnen ben.” (lacht) Ik had al een minuut en dacht ‘Fuck it, ik rij gewoon door’. Ik wil vooral mijn conditie niet verliezen. Die is goed. Ik had gisteren op het einde van de rit ook geen pijn in de benen. Ik vind dat verloren dagen.”