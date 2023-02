Jennifer Lopez vertrouwt op filter in reclamefilmpje, maar fout toont hoe haar huid er echt uitziet

In het filmpje zien we Lopez reclame maken voor de sportdrank Bodyarmor. Maar kijkers merkten vooral op dat de filter die over de videobeelden ligt, af en toe hapert. “Ik verkies die versie boven de gefilterde versie”, klinkt het op sociale media. “Ze is 53, ze heeft rimpels, wees daar dan toch gewoon eerlijk over.”

Een foutje in de filter toont de huid van JLo in het reclamefilmpje voor een sportdrankje