Schoonbeek-Beverst-Termien is de Limburgse derby van het weekend. Pelt krijgt hekkensluiter Witgoor op bezoek, Wellen (naar Betekom) en Beringen (naar Nijlen) gaan buitenshuis aan de slag. Bij Pelt moet Hendrikx een kruis maken over dit seizoen. Lees hier alle ploegnieuws van de wedstrijden in derde afdeling VV B van dit weekend. (krth/gsb/gesi/jmu)