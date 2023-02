Bij Belisia is Nelissen, hier op een archiefbeeld, zes tot acht weken out. — © Bart Borgerhoff

Bocholt-Hasselt is de Limburgse derby van het weekend en Diegem-Hades is een duel in de top vijf. Belisia (naar Pepingen-Halle) en Tongeren (naar Lyra-Lierse) gaan buitenshuis aan de slag. Bij Belisia is Nelissen zes tot acht weken out. Lees hier alle ploegnieuws van de wedstrijden in tweede afdeling VV B van dit weekend. (matr/rusm/edst/jfz/frba)