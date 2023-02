Stiefvader krijgt 4 jaar cel voor mishandelen kinderen: “Arm omgewrongen zoals een dweil”

Op 21 april 2020 kreeg het parket een melding vanuit het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling. Zij hadden eerder een brief ontvangen van de assistente kinderneurologie van het UZ Leuven waarin zeer alarmerende verwondingen bij een 2,5-jarig meisje beschreven stonden. Het kind werd eerder vanuit het AZ Vesalius in Tongeren overgebracht met twee schedelfracturen, een hersenbloeding, een dijbeenbreuk en kneuzingen aan de bovenrug.

De stiefvader en de moeder van het kind, brachten het meisje naar het ziekenhuis met pijn aan haar been en hoofd. Volgens de man werd het kind tijdens het spelen omvergelopen door hun Duitse Scheper, maar volgens de wetsarts die het meisje onderzocht, konden die verwondingen niet afkomstig zijn door louter een val.

Breuken op drie plaatsen

Ook het 1-jarig broertje werd onderzocht op letsels, nadat de moeder voor de onderzoeksrechter had toegegeven dat de inspecteurs tijdens het telefonieonderzoek waarschijnlijk zouden botsen op enkele foto’s van haar zoontje met blauwe plekken. De deskundige stelde ook bij het jongetje verwondingen vast.

Volgens de aanklager en de advocate van de biologische vader van het jongetje, spraken ook daar de vaststellingen voor zich. “Het is ongelofelijk”, klonk het bij de raadsman. “Volgens de wetsdokter was het armpje van het kind omgewrongen alsof het een dweil was, met breuken op drie plaatsen tot gevolg.”

Ruw spelen

Uiteindelijk moesten de 32-jarige stiefvader en de 28-jarige moeder van de kinderen, voor de Tongerse rechter verschijnen voor de mishandeling van de kinderen en schuldig verzuim. Volgens de procureur waren de feiten bewezen, onder andere op basis van de berichten tussen het koppel over de gebroken arm wat erop zou wijzen dat het koppel weet had van de verwondingen, de deskundigenverslagen en hun eigen verklaringen. Zo stelde de stiefvader dat hij wel vaker ruw speelde met de kinderen door hen in de lucht te gooien. “Ik heb het meisje een keer niet kunnen opvangen”, zo vertelde hij.

Verder zou de man ook tal van leugens verteld hebben tijdens het onderzoek. Zo verzon hij dat de kinderen met de fiets en van de trampoline waren gevallen. “Ja, die leugens had ik niet mogen vertellen. Maar ik dacht dat mensen het verhaal van de hond niet zouden geloven”, gaf hij toe. De buurvrouw van het koppel getuigde ook over het doordringend gekrijs van de kinderen.

4 jaar cel

De Tongerse rechter veroordeelde de stiefvader tot een celstraf van vier jaar voor mishandeling van de kinderen. Voor hem werd ook de onmiddellijk aanhouding bevolen. De moeder van de slachtoffertjes kreeg vijftien maanden cel met uitstel omdat ze geen hulp bood aan het kinderen. “Het staat vast dat de kinderen in groot gevaar verkeerden, maar zij heeft als primaire zorgfiguur opzettelijk geweigerd om hulp te verschaffen”, luidt het vonnis.

Voor beide kinderen werden door de voogd schadevergoedingen gevraagd. “Het meisje eet niet meer en de jongen slaapt slecht”, zo sprak de advocaat. “Beide kinderen hebben hysterische huilbuien en hebben emotionele en psychologische schade gelden.” De kinderen krijgen een totaalbedrag van 9.328 euro. De vader van de kinderen krijgt 3.440 euro moreel.

De vrouw en de stiefvader van de kinderen zijn ondertussen uit elkaar. “Ik heb een nieuwe relatie”, zo sprak de man vorige maand nog voor de Tongerse rechter. “Mijn vriendin heeft vier kinderen en dat gaat perfect.”