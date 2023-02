Simon Michiels: “Volgend seizoen willen we aanvallender voetballen.” — © Raymond Lemmens

Heeft Stal Sport (2B) met Simon Michiels een eigen Domenico Tedesco of Julian Nagelsmann? De jonge coach (33) drukte zijn stempel door in volle degradatiestrijd 68 (!) spelersgesprekken te voeren. “Volgend seizoen willen we aanvallender voetballen.”