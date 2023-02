ROYALS. Kate Middleton doet het weer, feest in Zweden en zo zag je koning Willem-Alexander nog niet vaak

Er gaat geen week voorbij zonder dat prinses Kate een mode-item doet uitverkopen en dat is ook deze keer niet anders. Ondertussen hielden de andere royals zich bezig met verjaardagen, militaire bezoekjes en uitkijken naar de geboorte van hun kleine spruit. Blik samen met ons terug op de koninklijke week!

De BAFTA-awards vonden deze week plaats en naar goede gewoonte waren ook prins William en prinses Kate daar aanwezig. Beiden in hun beste outfit. De Zara-oorbellen van Kate zijn intussen natuurlijk allang uitverkocht.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

De Zweedse prinses Estelle, dochter van kroonprinses Victoria en prins Daniel, mocht deze week 11 kaarsjes uitblazen en dat verdiende uiteraard de nodige aandacht. Er werd daarom een nieuw portret geschoten door Linda Broström.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

De wereld vierde dinsdag 21 februari pannenkoekendag en zelfs prinses Kate liet dat niet aan zich voorbijgaan. Tijdens een bezoek aan het Oxford house nursing home stak ze zelf de handen uit de mouwen, al ziet de pannenkoek op de foto er niet bepaald veelbelovend uit.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

In januari haalde Preet Chandi het wereldnieuws omdat ze de langste solopoolexpeditie ooit tot een goed einde bracht: ze legde maar liefst 1483 kilometer af in 70 dagen. Prinses Anne beloonde haar daarvoor deze week met een MBE.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Hoewel we koning Willem-Alexander meestal in een klassiekere outfit te zien krijgen, trok hij deze week zijn militaire tenue aan voor een bezoek aan de Nederlandse militairen die in Litouwen gestationeerd zijn.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Marie en Louis Ducruet, de zoon van prinses Stéphanie van Monaco, zijn in blijde verwachting. De einddatum komt stilletjes aan in zicht en daar zijn de toekomstige ouders duidelijk mee in hun nopjes.