Vijfde Christmas Ride Run Walk steunt Jan Degraen Fonds met 4000 euro

Tijdens de 5de editie van de Christmas Ride Run Walk kon je 2,5, 5 of 8 km wandelen of lopen ten voordele van het Jan Degraen Fonds. De Christmas Ride Run Walk was de laatste wens van Yves Thomis die eind 2017 stierf aan leukemie.

Zijn laatste wens was mensen met dezelfde ziekte te steunen en hulp bieden om de lijdensweg te verzachten. Tijdens zijn vele opnames in het ziekenhuis van Leuven heeft Yves mogen ondervinden wat een fantastische organisatie het Jan Degraen Fonds is. Het was Yves' wens om jaarlijks een schenking aan deze organisatie te kunnen doen. In 2017 maakten een aantal vrienden aan Yves de belofte om zijn laatste wens verder te zetten. De opbrengst wordt integraal gedoneerd aan het Jan Degraen Fonds vzw die de fondsen op haar beurt aan verschillende ziekenhuizen en instellingen schenkt die patiënten met leukemie helpen.