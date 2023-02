Kinderen uit Neeroeteren leren spelenderwijs dialect

De werkgroep 'Nërötërse kal' nam dit intiatief naar aanleiding van een toespraak van professor Vosters tijdens de lancering van de webapp (https://nerotersekal.be). "Dialect is een volwaardige taal die waardering nodig heeft. Trouwens, dialect is een extra taalkans voor kinderen", zo sprak prof. Vosters. "We hadden niet zoveel inschrijvingen verwacht", zegt Guido Reeskens die desondanks wel - samen met zijn vrouw - 'vorse waofels' bakte voor deze gelegenheid. De kinderen reageerden zeer enthousiast op de activiteiten. De meeste kinderen maakten een placemat met dialectwoorden en zelfgetekende bijpassende voorwerpen erop. Heel wat kinderen horen hun ouders of grootouders wel dialect spreken en dát was duidelijk merkbaar bij het oefenen van de specifieke klanken en accenten. De speelse aanpak zorgde trouwens voor heel wat ambiance. Het is zelfs gelukt voor kinderen om een verhaal over 'Florian dae 'n eigske haed op Siebelle' volledig in het dialect te beluisteren. De woorden 'einkbiegel' en 'oamzeiksel' spanden natuurlijk de kroon.De organisatoren (Marleen Tiesters, Gard Clysters, Guido Reeskens en Gil Geron) overwegen alvast een volgende editie!