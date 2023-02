Tweede persoon in Cambodja besmet met vogelgriepvirus

In Cambodja heeft een tweede persoon positief getest op het vogelgriepvirus. Het gaat om de vader van het elfjarig meisje dat woensdag aan de ziekte is gestorven. Dat hebben de gezondheidsautoriteiten van het land bekendgemaakt.

Het is sinds 2014 geleden dat een persoon het virus opliep in Cambodja. Het meisje werd op 16 februari ziek met koorts, hoest en keelpijn en stierf later in het ziekenhuis. Twaalf personen die contact hebben gehad met het slachtoffer werden donderdag getest. Enkel de 49-jarige vader testte positief, aldus het ministerie van Gezondheid.

Cambodja heeft nu een onderzoek ingesteld om de “infectiebron” te achterhalen. De afgelopen twintig jaar heeft het land 58 gevallen gedetecteerd. 38 personen stierven ook aan de besmetting.