Leerkracht krijgt 40 maanden cel voor verkrachting leerlinge (11) op zeeklassen

De inmiddels 23-jarige vrouw diende in juni 2018 klacht met burgerlijke partijstelling in tegen haar leraar uit het zesde leerjaar. De vrouw beschuldigde haar voormalige leerkracht van aanranding tijdens bosklassen in 2009, toen het meisje 9 jaar oud was, en van verkrachting tijdens zeeklassen in 2011, toen ze 11 jaar oud was.

Vingers

De man zou de handelingen gesteld hebben na het slapengaan, toen de kinderen in bed lagen. “Tijdens bosklassen kwam hij de kamer binnen. Omdat ik niet kon slapen, deed hij een trucje met zijn vingers. Hij speelde dat het autootjes waren die rond mijn navel reden”, verklaarde de vrouw.

Tijdens zeeklassen gebeurde volgens haar hetzelfde, maar ging hij steeds verder. “Hij controleerde eerst met zijn zaklamp of de anderen kinderen sliepen en kwam dan bij me op bed zitten. Hij drong aan om mijn borsten aan te raken en toen hij bij mijn onderbroek kwam, verstijfde ik volledig. Hij is twee keer bij me naar binnen geweest.” Volgens de vrouw gebeurde dat tijdens drie van de vijf nachten.

Buiten vervolging

De 41-jarige man, die ondertussen nog steeds lesgeeft in dezelfde school en naar eigen zeggen nog altijd gesteund wordt door de directie, moest zich voor de feiten verantwoorden voor de Tongerse rechter. Volgens het parket waren er onvoldoende bewijzen waardoor zij eerder de buitenvervolgingstelling vroegen. Het dossier werd echter toch op zitting gebracht, maar ook toen eiste de aanklager geen straf en gedroeg ze zich naar de wijsheid van de rechtbank.

De leerkracht hield dan ook altijd zijn onschuld vol. Volgens hem kon de leerlinge niet verkroppen dat hij na het zesde leerjaar afstand van haar nam. “Ik heb haar eerst zelfs nog bijles gegeven, op vraag van haar ouders. Ze kwam ook nog vaak langs op school om mij te bezoeken. Op een bepaald ogenblik heb ik haar gezegd dat ik geen tijd meer voor haar had, omdat ik een nieuwe klas en nieuwe leerlingen had. Ik zag toen het vuur in haar ogen. Ik heb toen niets meer van haar gehoord, tot een aantal jaar geleden die klacht kwam. Ik besef nu dat ik als man machteloos sta tegen de verklaringen van een vrouw.”

De raadsman van de leerkracht, meester Gino Houbrechts, haalde hard uit naar de vrouw. “Haar vader is veroordeeld door het hof van assisen, haar moeder was een gekend figuur op de Chaussée d’Amour. Dat is het milieu waarin dit dossier zich situeert”, klonk het. “Haar moeder heeft nog gezegd dat ze dacht dat het meisje verliefd was op haar leerkracht. Dat ze zelfs bijna op zijn schoot zat tijdens de bijles. Dat is geen fantasie, dat heeft haar eigen moeder verklaard.”

De vrouw reageerde emotioneel op het pleidooi van Houbrechts. “Het doet pijn om te horen dat mijn familie hierbij betrokken wordt. Dat is waarschijnlijk net de grootste reden waarom hij mij eruit heeft gekozen als slachtoffer. Ik zou toch niet geloofd worden”, huilde ze.

40 maanden cel

De Tongerse rechter is wel overtuigd van de schuld van de man en verwijst onder andere naar een verklaring van een andere oud-studente. Dat meisje zou seksueel getinte sms’en van de leerkracht ontvangen hebben waarin hij vroeg om af te spreken en haar te ontmaagden. Het meisje had de berichtjes echter verwijderd.

Dat het 23-jarige slachtoffer jaren voor haar klacht haar verhaal ook al deed tegen een vriendin, haar moeder, de directeur van de school, haar begeleidster en een psycholoog, wijzen volgens de rechtbank ook op de geloofwaardigheid ervan.

“Hij heeft op schromelijke wijze misbruik gemaakt van zijn positie als leerkracht en van het noodzakelijke vertrouwen dat het minderjarige slachtoffer als leerlinge in hem stelde”, zo schreef de rechter in het vonnis. De leerkracht werd veroordeeld tot een effectieve opsluiting van 40 maanden en hij werd voor 20 jaar uit zijn rechten ontzet, waardoor hij zijn job als leerkracht niet meer kan uitvoeren. Het slachtoffer krijgt een schadevergoeding van 1.310 euro.

Advocaat Gino Houbrechts is met verstomming geslagen. “Wij gaan zeker in beroep. Het openbaar ministerie heeft altijd de vrijspraak gevraagd. Het is te gek voor woorden. Zelfs de gerechtspsychiater heeft de verklaringen van die vrouw geanalyseerd en stelt dat ze leugenachtig zijn.”

De leerkracht moet door de beroepsprocedure nog niet naar de cel maar hij wordt in afwachting van het verdere verloop van de zaak wel preventief geschorst.