Kan je zelf je levensverwachting doen stijgen? En kan Belgisch ‘longevity supplement’ je daarbij helpen?

“En ze leefden nog lang en gelukkig.” De klassieke eindzin van zowat elk sprookje zegt veel over de mens. Langer leven én gezonder leven: we streven er al eeuwenlang naar. En hoewel de alchemisten er destijds niet in slaagden om de steen der wijzen en de sleutel tot het eeuwige leven te vinden, gaven wetenschappers de hoop nooit op. Vandaag gaat de longevity science op zoek naar manieren om langer en gezonder te leven. Maar tot op welke hoogte heb je jouw verouderingsproces zelf in de hand? En kan een ‘longevity supplement’ helpen, bijvoorbeeld?