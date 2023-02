De tegenstander van Union in de Europa League: opnieuw Union, nu nog beter in vorm dan voorheen

Dan speel je voor de eerste keer in je geschiedenis eens Europa League, kom je in de achtste finales meteen dezelfde ploeg tegen als in de groepsfase. En heeft die ploeg nog eens dezelfde naam ook. Union komt immers uit tegen Union Berlin, dat nu wel veel beter in vorm lijkt dan toen ze begin dit seizoen nog verrassend met 0-1 onderuitgingen tegen de troepen van Karel Geraerts.

Wie is de trainer?

Urs Fischer, een 56-jarige Zwitserse ex-voetballer. Fischer promoveerde met Union Berlin in 2018 naar de Bundesliga. Zijn hobby? Vliegvissen. Niet moeilijk, met zo’n naam.

Wie zijn de vedetten?

Net zoals ‘ons’ Union is Union Berlin een ploeg zonder echt grote namen. Hun Oostenrijkse kapitein Christopher Trimmel (36) is een voortrekker op rechts in de 3-5-2 die de club altijd hanteert, hun Surinaamse spits Sheraldo Becker is met een marktwaarde van 15 miljoen hun meest waardevolle speler en clubtopschutter. Al kan je hem met zeven goals nu ook maar moeilijk een scherpschutter noemen.

Zijn ze in vorm?

Enorm. Union Berlin verraste vorig seizoen met een knappe vijfde plaats en doet dit seizoen nog beter. Na Nieuwjaar hebben ze nog niet verloren: in eigen land pakten ze 13 op 15, waardoor ze in de Bundesliga nu de leidersplaats delen met Bayern München en Borussia Dortmund. En in de vorige ronde schakelden ze Ajax uit.

Wat moet u nog weten?

Dat de twee elkaar al tegenkwamen in de groepsfase, natuurlijk. ‘Ons’ Union won met 0-1 in Duitsland, het Duitse Union won met 0-1 in België. Ook voor de Duitsers is het overigens hun eerste keer ooit in de Europa League. Middenvelder Rani Khedira is de broer van ex-Real Madrid-speler Sami en Rick van Drongelen, een Nederlandse verdediger, geraakte vorig seizoen tijdens zijn uitleenbeurt aan KV Mechelen nog betrokken bij een auto-ongeluk.