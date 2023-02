Spoorloper in Rotselaar zorgt voor 750 minuten vertraging tijdens ochtendspits

Een spoorloper in Wezemaal, bij Rotselaar, heeft vrijdagochtend gezorgd voor een uur verkeeronderbreking op de spoorlijn tussen Leuven en Aarschot. Dat meldt spoornetbeheerder Infrabel. Zo’n twintig treinen werden volledig of gedeeltelijk afgeschaft.

De spoorloper werd rond 5.30 uur op vrijdagochtend opgemerkt door een treinbestuurder, die een aanrijding kon vermijden door een noodrem uit te voeren. Tot de politie het spoor weer vrijgaf, rond 6.30 uur, was al het verkeer langs dat punt onderbroken.

“Naast de twintig afgeschafte treinen waren er ook 75 treinen die samen 750 minuten vertraging opliepen”, legt woordvoerder Frédéric Petit van Infrabel uit. Hij wijst erop dat spoorlopen, zelfs op een vrijdagochtend in de krokusvakantie, voor grote impact kan zorgen.

Afgelopen week maakte Infrabel nog cijfers bekend waaruit blijkt dat in 2022 het aantal spoorlopers opnieuw toenam. Ook vrijdagochtend bleek dat al, naast dat in Wezemaal waren er nog drie andere incidenten in de buurt van Hasselt, Brugge en Antwerpen.