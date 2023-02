Diepenbeek

Zondagavond om 21.17 uur start UCLL-laatstejaars verpleegkunde Silke Tamborijn aan haar wereldkampioenschap indoorroeien. Ze zal de 2 kilometer voor haar rekening nemen. Het WK zelf gaat door in het Canadese Toronto maar Silke mag, zoals vele anderen, online deelnemen. Ze doet dat in de UCLL-gebouwen in Diepenbeek.