Actrice Courteney Cox (58) tovert zichzelf om tot ‘Gen Z-girl’ en trakteert haar fans op grappig videootje

Als we denken aan haar personage ‘Monica’ in de populaire serie Friends, weten we een ding: actrice Courteney Cox is grappig. Dat bewijst ze nog maar eens met een geestig filmpje op Instagram.

In de video is te zien hoe de 58-jarige actrice door het overzicht van Instagram scrolt. Daarbij kijkt ze vooral naar ‘Gen Z-girls’. Dat is de generatie die geboren is in de late jaren negentig of begin 2000. “Dat wil ik ook doen”, zegt ze en meteen verdwijnt ze even uit beeld.

Om terug te keren voor haar kleerkast. De actrice kiest voor een opvallende eyeliner en kapsel met twee vlechten. Uit haar kleerkast haalt ze een gebreide croptop, een wijde jeansbroek en oversized trui met ritssluiting. Nadien maakt ze nog enkele selfies waarbij ze haar tong uitsteekt. Haar fans zijn alvast laaiend enthousiast over haar transformatie.

Het is niet de eerste keer dat Cox haar fans trakteert op grappige filmpjes. Eerder deed ze ook al eens haar reclamespotje over van veertig jaar geleden met als centraal thema tampons.