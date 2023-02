Union treft in 1/8ste finales Europa League opnieuw Union Berlin

Union neemt het in 1/8ste finales van de Europa League op tegen… Union. Union Berlin weliswaar, de Duitse ploeg waar ze ook in de groepsfase al tegen speelden.

Als we op die confrontaties mogen afgaan, wordt het een 1/8ste finale om te nagelbijten. De troepen van Karel Geraerts wonnen in de groepsfase met 0-1 in Berlijn. De thuismatch, in het stadion van OH Leuven, eindigde dan weer op 0-1 in Duits voordeel. Het belooft sowieso een zware klus te worden voor de vicekampioen. Union Berlin deelt momenteel de leiding in de Bundesliga met Bayern München en Borussia Dortmund en schakelde in de play-off-ronde Ajax uit.

Union speelt op 9 maart eerst thuis, dit keer niet in het stadion van OHL, maar wel in het Lotto Park van Anderlecht. Een week later volgt de trip naar de Duitse hoofdstad.

Alle 1/8ste finales

Union Berlin - Union Saint Gilloise

Sevilla FC - Fenerbahce

Juventus - FC Freiburg

Bayer Lerverkusen - Ferencváro

Sporting CP - Arsenal

Manchester United - Real Betis

AS Roma - Real Sociedad

Shakhtar Donetsk - Feyenoord

Om 13 uur volgt de loting voor de 1/8ste finales van de Conference League met Anderlecht en AA Gent.