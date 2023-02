Selena Gomez neemt afstand van sociale media na nieuwe hetze met (fans van) Hailey Bieber

De video van Hailey Bieber, die sinds 2018 getrouwd is met Justin, is al enkele weken oud, maar ging om de een of andere reden recent viraal op Tiktok. Op de beelden is het model te zien terwijl ze een veelzeggend kotsgebaar maakt op de muziek van Taylor Swift.

Heel wat fans van Swift reageerden boos en verwijten Bieber een gemene vrouw te zijn. Tussen de reacties dook ook de naam van Selena Gomez op, die al jaren beste vriendinnen is met de wereldbekende zangeres. “Sorry hoor, maar Taylor blijft de beste”.

Een korte reactie maar voor fans reden genoeg om volop te gaan speculeren over een vermeende vete tussen de vrouw van Justin Bieber en zijn ex-vriendin. Gomez en de Canadese zanger hadden jarenlang een knipperlichtrelatie die in 2018 dan toch op de klippen liep. Slechts enkele maanden nadien, stapte hij in het huwelijksbootje met Hailey. Het waren vooral de fans van beide vrouwen die daarna voor onrust zorgden en geruchten verspreidden over de verzuurde relatie tussen de twee. Maar toen Gomez en Bieber op een foto te zien waren waarop ze elkaar omhelsden, was dat voor veel fans een grote verrassing. Strijdbijl begraven dus, als die er al ooit was.

Tot nu althans, want door de video van Hailey Bieber lijken ze de ‘vete’ opnieuw op te rakelen. Genoeg vindt Gomez, die door alle heisa besloten heeft om een stapje terug te zetten op sociale media. “Ik neem even afstand. Ik ben ondertussen dertig jaar en dit alles is toch wel een beetje stom. Ik zie jullie allemaal graag maar ik neem even een pauze van dit alles.”