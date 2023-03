PODCAST. Een conservatieve behandeling tegen obesitas: “Dit kan wel eens de oplossing zijn”

Om obesitas te behandelen kan je niet alleen een operatie laten doen, er bestaat ook een conservatieve behandeling. Een strikt dieet en veel bewegen dus. De vijftigjarige Johan Clerx uit Zutendaal koos ervoor om in het niet-heelkundige traject te stappen in het Obesitascentrum van Ziekenhuis Oost-Limburg.

“Als ik had geweten dat het bestond, had ik dat dieet wellicht geprobeerd”, vertelt Johan in de podcast. Want hij had er al talloze dieetpogingen op zitten, met zeer wisselend resultaat. “Een tijdje ging dat altijd goed en verloor ik soms wel 30 kilo. Maar dat was heel moeilijk om vast te houden. Dan was de motivatie weg en kwam ik weer bij. Het jojo-effect zoals ze zeggen.”

Na een intakegesprek bij de obesitascoördinator en een uitgebreide multidisciplinaire screening kreeg Johan groen licht om aan het conservatieve traject te beginnen. 24 weken lang volgde hij sessies diëtiek en psychologie, moest hij een dieet volgen onder begeleiding van de diëtisten van ZOL en moest hij ook twee keer per week gaan sporten bij een kinesist. En dat allemaal in een klein groepje “mede-afvallers” want Johan volgde het conservatieve groepstraject. “Dat heeft als voordeel dat die mensen elkaar ook aanmoedigen. Die groepsdynamiek is heel voornaam”, zegt endocrinoloog Yves Kockaerts, die onder meer gespecialiseerd is in diabetes en obesitas.

Dokter Yves Kockaerts. — © Boumediene Belbachir

Johan vertelt in de podcast meer over het conservatieve traject en de sessies die hij volgde. Daarnaast komt ook het individuele traject aan bod en geven dokter Kockaerts en obesitascoördinator Leen van Lierop meer uitleg over obesitasmedicatie.

Je kan ‘De Obesitaskliniek’ ook beluisteren via je favoriete podcastapp: Spotify, Apple Podcast, Google Podcasts, Pocket Casts, Podcast Addict, Castbox, … Reageren op deze aflevering kan via podcast@hetbelangvanlimburg.be.

En wil je nog meer weten over het Obesitascentrum? Luister dan zeker ook naar de podcast die Ziekenhuis Oost-Limburg zelf maakte met zijn specialisten. ‘Obesitas, een totaalaanpak in ZOL’, is terug te vinden op zol.be/obesitascentrum/podcast.