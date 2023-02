Advocaten ‘Plopsaland-terrorist’ ontgoocheld door vraag om verdere aanhouding: “Hij hoort niet thuis in gevangenis”

© jhm, IF

De Panne

De Brugse raadkamer beslist deze namiddag over de verdere aanhouding van P.C. (46), de man die eerder werd aangehouden op verdenking van een terroristische aanslag tijdens de Miss België verkiezing in Plopsaland. Het parket vraagt de verdere aanhouding, maar advocaat Walter Van Steenbrugge gaat hier niet mee akkoord. “Mensen met een geestelijke problematiek horen niet thuis in een gevangenis”, zegt advocaat Van Steenbrugge vastberaden.