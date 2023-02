Arne Marit start in Omloop, maar droomt toch vooral van Kuurne: “Bij Intermarché mag ik volledig mijn kans gaan als sprinter”

Als voorbereiding op het Belgische openingsweekend was Marit al aan de slag in de Ronde van Oman. “Met een vierde plaats in de enige sprintetappe die daar was, heb ik vertrouwen getankt”, zegt de 24-jarige Vollezelenaar. “Als ik mijn sprinttrein niet was kwijtgeraakt, had ik zelfs kunnen wedijveren met Tim Merlier voor de zege. Voorts cijferde ik me weg voor de ploeg in de ritten bergop. In temperaturen van ruim dertig graden werden we toch wel serieus op de proef gesteld. Nu goed, ik voel me klaar voor de klassiekers. Door de sleutelbeenbreuk van Adrien Petit in Mallorca werd ik niet alleen aangeduid voor de Omloop, maar ben ik nu samen met mijn Deense ploegmaat Madis Mihkels een beetje de sprinter van dienst. De Omloop mag voor mij dan wel een thuiskoers zijn over bekend terrein, mijn focus ligt toch eerder op Kuurne waar de kans op een sprint groter is. Afhankelijk van het koersverloop hebben we trouwens met Mike Teunissen en onze Fransman Hugo Page nog ijzers in het vuur. Of de Omloop een dag later niet in de benen zal zitten? Goh, doorgaans ben ik op een tweede koersdag beter dan de eerste. Tijdens de eerste vijftig kilometer voel ik misschien nog wel zware benen, maar nadien vind ik vast wel mijn tweede adem terug.”

© Geert Tresignie

Vlotte integratie

Met zijn transfer van Jong Vlaanderen-Baloise naar Intermarché-Circus-Wanty zette Marit dit tussenseizoen wel weer een stap voorwaarts. “Ik koers nu voor een ploeg met een groter budget en meer mogelijkheden. De begeleiding is beduidend beter en ook de resultaten zijn navenant. In Mallorca wonnen we drie van de vijf etappes, wat gezien de bezetting niet echt evident was. Met de goede sfeer binnen de ploeg is mijn integratie ook prima verlopen. Het hielp ook dat ik al enkele renners kende van bij de U23, zoals Gerben Thijssen en Laurens Huys. Ik kijk ook al uit naar Parijs-Nice, met een viertal mogelijke sprintetappes wordt dat weer een nieuwe uitdaging. Ook de GP Denain werd aan mijn programma toegevoegd. De Ronde van Catalonië wordt loodzwaar. Als ik me daar kan doorspartelen, word ik een sterkere renner. Bij Sport Vlaanderen wilden ze van mij een compleet renner maken die op meerdere fronten inzetbaar was. Bij Intermarché liggen de kaarten anders en mag ik me specialiseren als sprinter. Zo trainen we vaak met een lead-out.”