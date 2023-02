PODCAST. Een nieuw leven na de obesitasoperatie: “Ik heb nu echt mijn klik gemaakt”

Intussen zijn we een jaar en veel afgevallen kilo’s verder sinds de operaties van An Timmermans en Daphne Elsen. Beide dames schommelen nu rond een gewicht van 59 kilo. Vóór de operatie stonden er bij allebei nog drie cijfers op de weegschaal: An woog 103 kilo, Daphne 115. Maar hun indrukwekkende resultaten kwamen er niet vanzelf, want het echte werk begon eigenlijk pas na de ingreep.

Het gewichtsverlies na een operatie komt er niet vanzelf. Je moet ervoor werken, met een goed dieet en veel beweging. En zelfs dan nog gaat het niet altijd even vlot als je zou verwachten, daar kwam ook Daphne Elsen achter. “De eerste maand na mijn operatie dacht ik: ‘oh my god, grootste fout van mijn leven’. Na de operatie woog ik me bijna dagelijks en ik zag maar geen verschil. Het ging echt niet zo snel als ik dacht.”

Het gaat dus misschien niet altijd even snel als je zou verwachten of willen, maar de kilo’s gaan er wél af. En uiteindelijk zijn de cijfers op de weegschaal niet het belangrijkste voor de behandelende artsen en paramedici, vertelt diëtiste Filique Martens. “Het gewicht gaat nooit volledig steil naar beneden, het gaat altijd een beetje op en neer. Maar wat we bij een consult eigenlijk liever willen zien is wat de patiënten hebben aangepast in hun leven.”

Diëtiste Filique Martens. — © Boumediene Belbachir

Een nieuw leven is dus begonnen voor Daphne en An. Een leven met ups en downs op de weegschaal, maar vooral ook met een zoektocht naar een nieuwe levensstijl die goed vol te houden is. Want obesitas is nog steeds een chronische ziekte. Maar beide dames zijn op de goede weg en dat merken ze niet alleen zelf, maar ook hun familie, zo vertelt An Timmermans: “Mijn oudste zoon zei: ‘Vroeger deed ze zo weinig en nu krijgen we haar niet meer stil.’ Dat raakt je het meeste, dat je kinderen dat verschil zien.”

Je kan ‘De Obesitaskliniek’ ook beluisteren via je favoriete podcastapp: Spotify, Apple Podcast, Google Podcasts, Pocket Casts, Podcast Addict, Castbox, … Reageren op deze aflevering kan via podcast@hetbelangvanlimburg.be.

En wil je nog meer weten over het Obesitascentrum? Luister dan zeker ook naar de podcast die Ziekenhuis Oost-Limburg zelf maakte met zijn specialisten. ‘Obesitas, een totaalaanpak in ZOL’, is terug te vinden op zol.be/obesitascentrum/podcast.