In 2A staan drie onderlinge duels in de top acht op het menu. Vlijtingen (wit) ontvangt HO Heide, Hoeselt (geel-rood) — © Bart Borgerhoff

Een voorzitter die een zieke coach vervangt op training in 2A en een topper en twee kelderkrakers in 2B. Lees hier alle ploegnieuws van de wedstrijden in tweede provinciale van dit weekend. (matr/gsb)