Dit missen de BV’s in ‘Over de oceaan’ het meest na drie weken zeilen

Na bijna drie weken zeilen op de Atlantische Oceaan, snakken de zeilers in Over de oceaan naar heel wat dingen. Die zijn vrij uiteenlopend, gaande van een Cola Zero, een restaurantbezoek, … tot een échte stoel. “En een glas witte wijn met een beetje condens, dat dat heel koud is”, klinkt het nog bij Ella Leyers. Annelien Coorevits snakt ondertussen naar een simpele pistolet met préparé en pickles. “Keiveel zin in, al een hele tijd.”