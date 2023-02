All Star MVP Jayson Tatum schittert ook voor Boston, Denver wint na spektakelmatch tegen Cleveland

Boston haalde het, bij de hervatting van de NBA na de onderbreking door de All Star Game, na overtime in Indianapolis met 138-142. Jayson Tatum blonk bij de Celtics uit met 31 punten, Jaylen Brown was goed voor dertig rozen. Bij de Indiana Pacers kwam Myles Turner tot veertig punten. Boston staat in het oosten aan kop met 43 zeges tegen 17 nederlagen.

Denver won in en tegen Cleveland met 109-115. Michael Porter Jr. was bij de Nuggets de grote gangmaker met 25 punten, Nikola Jokic lukte zijn 22e triple-double van het seizoen met 24 punten, 18 rebounds en 13 assists. Evan Mobley scoorde 31 punten voor de Cavaliers. Denver is in de Western Conference ruim de primus met 42 zeges tegen 18 nederlagen.

Voorts won Orlando tegen Detroit (108-106), versloeg Philadelphia Memphis (110-105) en zegevierde Toronto tegen New Orleans (115-110). Dallas was ruim de betere van San Antonio (142-116), Utah rekende na overtime af met Oklahoma (120-119) en de Los Angeles Lakers klopten Golden State (124-111). Sacramento legde tot slot Portland over de knie (133-116).