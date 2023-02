LIVE KUURNE-BRUSSEL-KUURNE. Wie volgt Jakobsen op?

Daags na de Omloop wacht het peloton een nieuwe kans over Belgische wegen in Kuurne-Brussel-Kuurne. De hamvraag is elk jaar dezelfde: krijgen we na 193 kilometer een massasprint of rijden de sterkste beren weg in de heuvelzone? Omstreeks 16.50 uur kennen we het antwoord en weten we wie Fabio Jakobsen opvolgt. Volg het hier live.