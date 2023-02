Fietsen is nog leuker met muziek in je oren: ontdek hier onze exclusieve Spotify-playlist

Fietsen wordt nog eens zo ontspannend met een muziekje in de oren. Wij maakten een lijst met ‘fietsmuziek’. Bekijk de lijst hieronder of scan de QR-code met je mobiele toestel.

LEES OOK. Het koninkrijk van de koers: fietsroutes, wielercafés en logeeradressen in de Vlaamse Ardennen

Wat weetjes voor onderweg:

Scan de code en ontdek de playlist in Spotify

Freddie Mercury schreef (1) nadat hij in een Frans hotel de Tour zag voorbijkomen. Queens platenfirma huurde 65 fietsen om naakte modellen rondjes te laten rijden in het Wimbledon stadion. De daar gemaakte beelden werden wel erg verhullende bewerkt voor de videoclip.

Ralph McTell (5) is vooral bekend van Streets of London, maar dit is de originele versie van Fiets van Herman van Veen. Hey, kleine meid op je kinderfiets.

R. Crumb kennen we vooral als tekenaar van onder meer Fritz the Cat en de cover van het album Cheap thrills van Janis Joplins band Big Brother and the Holding Company dat het prachtige Piece of my heart bevat. Hij uitte zich ook muzikaal, zij het weer met een vette knipoog (7).

Luka Bloom is de enige artiest die twee keer in de lijst opduikt. Hij is een fervente fietser en in (10) en (22) hoor je dat niet alleen in de muziek, maar ook in de verwerkte geluidsfragmenten die hij onderweg oppikte. Op de hoes van het album met dezelfde titel als (10) zit hij op een tweewieler. Toen ik hem kort na het verschijnen van die plaat op Pinkpop zag, fietste hij het podium op.

Boudewijn de Groot heeft het over zijn jongste zoon Jimmy (11), die ook op de hoesfoto op de fiets zit. Inmiddels een acteur geworden die te zien is in theater, musical en Flikken Rotterdam laat hij zich Jim noemen.

Als theatertrio Radeis maakten Josse De Pauw, Dirk Pauwels en Pat Van Hemelrijck woordeloze voorstellingen. Op (14) zingen ze een nummer van de Nederlandse band The Ramblers uit 1943.

Max Raabe (15) is van opleiding operazanger, maar laat vooral de Duitse dans- en filmmuziek uit de jaren twintig en dertig herleven.

Passenger, de artiestennaam van de Britse singer-songwriter Michael David, scoorde een grote hit met Let her go, maar (16) is het ontroerend verhaal van een man die weet dat hij gaat sterven en naar zijn familie fietst om dat te vertellen. Althans, zo wordt het nummer vaak geïnterpreteerd. Vermits het gaat om longkankerpatiënt die van Minnesota naar New York reist, denk ik eerder dat de bike in de tekst een motor is. Een twijfelgeval dus, maar te mooi om te laten liggen.

Ik draai nog geregeld het album van Tom Waits waar (17) op staat. Het is de soundtrack van de film One from the heart van Francis Ford Coppola.

De oorspronkelijk titel van deze ode aan de tandem (20) was Daisy Bell en dateert al van 1892.

Hoewel het Frans klinkt, wordt er in (21) gefietst in het Londens park Belsize. Het nummer komt uit een gelijknamige cultkortfilm, waarin het gezongen wordt door acteur Anthony May. Mireille Mathieu had een hit met de Franse versie.

In (23) bezingen The Beach Boys een autoloze dag in Los Angeles. Er zijn alleen maar rolschaatsers en fietsers op de weg.

Gezien zinnen als Wrist icicle, ride dick bicycle en If you wanna menage I got a tricycle denk ik niet dat (27) echt over fietsen gaat. Wie zal daar om malen?

Ik vond Vivian Stanshall (30) al leuk toen hij bij Bonzo Dog Doo-Dah Band speelde.

Van de tekst van (35) zal je waarschijnlijk geen woord verstaan. Shonen Knife is een Japanse pop-punk band met alleen maar vrouwen.

Voorzien van overdreven stereo-effecten, het nieuwe studiospeelgoed van de sixties, is (36) geïnspireerd door het fietsdeelplan Witte Fietsen van de Amsterdamse Provobeweging.

Pink Floyd gaat nog verder met studiospelletjes in (37) en dat alleen maar om te vertellen dat de protagonist zijn fiets niet aan zijn lief kan schenken omdat hij het rijwiel geleend heeft.

Op het album dat (38) bevat, staan nog drie nummers met dezelfde titel, ingedeeld in etappes, maar ook Aéro dynamik en Chrono.

Let op het eerder onverwachte (39) van John Cale.

Afsluiten (40) doen we met een duo dat ondanks de bandnaam uit Schotland komt en een van de meest geliefde electronic acts van de afgelopen decennia is.