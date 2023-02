Boze politieagenten voeren actie op Hasseltse markt: “We willen eindelijk ‘echte’ loonsverhoging”

“We zijn de enige overheidsdienst die nooit een loonsverhoging kregen”, klinkt het. “De indexverhogingen zijn voor ons geen opslagen. Bovendien is, eenzijdig door minister Van Quickenborne (Open Vld) het onderhandelde en getekende sectoraal akkoord, dat bereikt werd na 15 moeizame vergaderingen, opgezegd. Pure contractbreuk en wat ons betreft verdient hij dan ook, samen met de hele Vivaldi-regering die hem hierin volgt, de titel van ‘Liegebeest’.”

Pensioenen

“Net zoals het gaat over de pensioenen. Terwijl het brugpensioen voor politiemensen quasi afgeschaft is, is dit wel nog steeds gangbaar voor alle andere openbare diensten zoals militairen, cipiers, spoorwegambtenaren en ga zo maar door. Wij zijn het echt beu en willen ook de mensen hierover informeren. Daarom acties zoals deze hier op de markt in Hasselt.”

© Serge Minten

