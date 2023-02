Wat te doen dit weekend? Ontdekkingsreizen voor kinderen in het theater en andere cultuurtips

De jongste kinderen ontdekken huid en haar in het theater. Wie al wat ouder is mag mee naar een eiland waar alles verdwijnt, maar ’s nachts weer opduikt. Verder bevat onze grabbelton met cultuurtips onder meer de wereldtop van de accordeonisten en het verzameld werk van Hugo Matthysen.

Wereldtop op accordeonfestival

De tijd dat meewarig werd gedaan over de accordeon is gelukkig voorbij. Het festival Accordeon Folie III haalt met de Italiaan Antonino De Luca en de Portugees João Barradas twee wereldtoppers in huis. Het Gwen Cresens Kwartet (foto) begeleidt hen en brengt eigen werk.

Accordeon Folie III, op 25/2, De Adelberg Lommel. Info: www.ccdeadelberg.be

Wat verdween, komt even terug

Eerst verdwenen de seizoenen op het eiland. Toen ook de seconden weken, gingen de minuten sneller. Nu zijn er zelfs geen woorden meer. Maar ’s nachts komt alles wat verdwenen is terug in dit intiem objecten- en figurentheater met een surreëel beeldspel voor iedereen vanaf acht jaar.

Eiland, Hanafubiki, op 25/2, Nova Wetteren, tot 5/3 op tournee. Info: www.hanafubiki.be

Met huid en haar

Voelen, voelen, vel voelen. Woelen, woelen, haar woelen. Voor jonge kinderen behoren huid en haar tot de dagelijkse ontdekkingen. Daarover gaat Goele Van Dijcks choreografie van verrassende dans en boeiende beelden. De voorstelling is bestemd voor een publiek vanaf 2,5 jaar.

Heel-huids, Nat Gras, op 26/2 om 15 uur, tot 13/5 op tournee. Info: www.natgras.be

Literaire liefde en lust

Valentijn is inmiddels al een tijdje voorbij, maar het literatuurfestival van de beroemde minneavond strekt zich uit tot vandaag. Saint-Amour laat voor een laatste keer o.a. Tobi Lakmaker (foto), Joke van Leeuwen en Paolo Giordano aan het woord over de rafelige randen van de liefde.

Saint-Amour, op 25/2, Bourla Antwerpen. Info: www.begeerte.be

Hugo’s verzameld werk

Hugo Matthysen schrijft al een leven lang liedjes voor zichzelf en andere artiesten, toneelstukken en teksten voor radio- of tv-programma’s. Uit zijn merkwaardige catalogus distilleert hij een voorstelling met de hulp van zijn CPeX-vrienden Ronny Mosuse en Aram Van Ballaert.

Huroram!, op 25/2 Het Bolwerk Vilvoorde, tot 6/5 op tournee. Info: www.livecomedy.be

Nummer 44 van Van

Tot slot een tip waarvoor je best vroeg reserveert. Van Morrison hoor je tegenwoordig op de radio met Worried man blues, een song van The Carter Family uit 1930 die hij ongetwijfeld leerde kennen in de skiffleversie van zijn vroeger idool Lonnie Donegan. Die single is voor de voorloper van zijn 44ste album, Moving on skiffle.

Van Morrison, op 4/7 Koningin Elizabethzaal Antwerpen (Uitverkocht) en op 5/7 Koninklijk Circus Brussel. Info: www.greenhousetalent.be