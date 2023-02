Neos Kuringen nodigt ‘inspecteur’ Sven Pichal uit

Vanuit massa’s vragen van consumenten gaat Sven Pichal als ‘De inspecteur’ op Radio 2 dagelijks op zoek naar tips om consumenten te informeren over de valkuilen van de producenten. De Neos-leden waren dan ook talrijk aanwezig voor deze lezing. “We wilden graag horen hoe wij als consument toch de touwtjes in handen kunnen houden”, klinkt het. “Vanaf vandaag zullen we niet meer met dezelfde ingesteldheid door de gangen van de supermarkt wandelen, onze voorruit laten herstellen, kleding kopen… We zullen op onze hoede zijn. En natuurlijk heeft Sven er ons nog eens op gewezen om nooit in te gaan op verdachte mails en berichtjes.”