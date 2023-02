LIVE OMLOOP. Ploegen worden voorgesteld, Jasper Philipsen: “Kopwind vanaf Bosberg is in mijn voordeel”

Eindelijk, het is zover. De Omloop het Nieuwsblad trapt zaterdag (10.55 uur) het Belgische wielerseizoen op gang. Op Van Aert, Van der Poel en Pogacar is het nog even wachten, maar met Pidcock, De Lie en andere Philipsens staat er genoeg mooi volk aan de start. Wie volgt na 207,3 km omstreeks 16 uur in Ninove Van Aert op? Volg het hier live.