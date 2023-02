Op kruissnelheid! Weer nieuw Belgisch record ploegenachtervolging (en dat zonder Noah Vandenbranden)

Op de eerste Nations Cup van het pisteseizoen, in het Indonesische Jakarta, hebben de Belgen het Belgisch record ploegenachtervolging gebroken. Met een tijd van 3’51’’186 deden net iets beter dan twee weken geleden op het EK in Grenchen (3”51”482).

Het viertal in Jakarta bestond uit Tuur Dens, Thibaut Bernard, Gianluca Pollefliet en Lindsay De Vylder, die in extremis de zieke Noah Vandenbranden moest vervangen. Vandenbranden is in principe de belangrijkste schakel in de ploegenachtervolging, hij wordt de Filippo Ganna van de Belgen genoemd omdat hij in de slotfase het tempo nog de hoogte injaagt. Maar ondanks zijn uitvallen leverden de Belgen een knappe race af, met De Vylder als prima vervanger. Hij rijdt dit weekend nog de ploegkoers met Jules Hesters.

Met de recordtijd eindigden de Belgen zesde, op amper twee tienden van de vierde plaats. Denemarken en Nieuw-Zeeland rijden straks de finale. Groot-Brittannië en Australië rijden tegen elkaar in de kleine finale.