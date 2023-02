Geen succes in Mexico: Ysaline Bonaventure grijpt tegen Siniakova naast plaats in kwartfinales WTA Merida

Ysaline Bonaventure (WTA 95) heeft zich donderdag (lokale tijd) niet kunnen plaatsen voor de kwartfinales van het WTA250-toernooi in het Mexicaanse Merida (hard/259.303 dollar).

Bonaventure verloor in de tweede ronde (achtste finales) tegen de Tsjechische Katerina Siniakova (WTA 47), het vierde reekshoofd, in twee sets: 6-0 en 7-5. De partij duurde 1 uur en 7 minuten. Ze was de enige Belgische die op de hoofdtabel van het toernooi stond.

Siniakova neemt het in de kwartfinales op tegen het Italiaanse zevende reekshoofd Elisabetta Cocciaretto (WTA 54). Ook het eerste reekshoofd Magda Linette, Rebecca Peterson, Kimberly Birrell, Caty McNally, Camilla Giorgi en Sloane Stephens hebben een plekje in de kwartfinales beet.