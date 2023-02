President Zelenski deelt emotionele video na één jaar oorlog: “2023 wordt het jaar van onze overwinning”

Volodimir Zelenksi is ervan overtuigd dat “2023 het jaar van de overwinning wordt”. Dat schrijft de Oekraïense president bij een emotionele video die hij deelde na één jaar oorlog in zijn land. “Op 24 februari maakten miljoenen van ons een keuze. Geen witte vlag, maar een blauw-gele”, klinkt het op sociale media. “Het was een jaar van pijn, verdriet, hoop en eenheid. En dat jaar zijn we onoverwinnelijk gebleven.”