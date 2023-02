Alles werd duurder, maar we voelden de oorlog in Oekraïne nog op andere manieren in ons land

Toen de raketten een slordige tweeduizend kilometer verder in Kiev insloegen, hebben we dat in België ook gevoeld. De energieprijzen schoten omhoog, de inflatie greep stevig om zich heen en meer dan 65.000 Oekraïense vluchtelingen kwamen in ons land aankloppen voor onderdak en bescherming. De inval dwong de federale regering tot bochten die voordien volstrekt ondenkbaar waren. Een overzicht van wat de oorlog voor België betekende.