Nederlander steelt drie jaar lang boodschappen bij zelfscan Albert Heijn: “Misschien twee of drie keer controle gehad”

Een Nederlander bekende donderdag dat hij in enkele jaren tijd ongeveer dertig keer producten stal via de zelfscan van een Albert Heijn. Soms maakte hij karren vol producten buit.

De dertiger sloeg telkens toe in een supermarkt in zijn woonplaats Drachten, in de provincie Friesland. Hij ging altijd langs de zelfscankassa, soms met zijn vriendin. Als er geen controle was, kwam de man erachteraan met een volle boodschappentas. “Soms wel twee”, gaf hij donderdag toe in de politierechtbank.

“Er is misschien twee of drie keer controle geweest”, zei hij. Dan “verstopte” de 32-jarige de gestolen boodschappen. “Dan ging ik er een beetje voor staan.” De man stal omdat hij gokschulden had, maar ook om de spanning op te zoeken.

In maart vorig jaar werd hij betrapt met boodschappen ter waarde van 174 euro. Hij kreeg een werkstraf van 80 uur, waarvan 30 uur voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar. Van Albert Heijn kreeg hij een winkelverbod.