Zoektocht naar dementerende Emilia (75) gaat derde dag in: “We geven het nog niet op”

Vrijdag wordt voor de derde dag op rij gezocht naar de 75-jarige Emilia Chini in en rond Eisden-Tuinwijk (Maasmechelen). Hoewel de dementerende vrouw geen jas droeg toen ze verdween en er sindsdien al twee nachten gepasseerd zijn, blijft de Cel Vermiste Personen hoopvol. “Er is nog steeds een kans dat ze ergens is gaan schuilen en levend teruggevonden wordt.”

Emilia Chini, roepnaam Emilietta, verdween woensdag rond 17 uur aan haar huis in de Damhertstraat in Eisden-Tuinwijk toen ze de vuilniszakken ging buitenzetten. De dementerende vrouw werd nog gezien op de Lindenlaan, maar is sindsdien spoorloos. Sinds woensdagavond wordt met man en macht gezocht naar de vrouw. Er werden al speurhonden, (warmte)drones en helikopters ingezet om de omgeving uit te kammen.

“Donderdagavond laat werden de actieve zoekacties gestaakt”, zegt Bart Lepage van de Cel Vermiste Personen. “Maar er wordt vrijdagochtend weer volop verder gezocht. De politie focust zich nu vooral op het nakijken vn de private en openbare camerabeelden in de buurt, in de hoop dat de vrouw ergens is vastgelegd. We zijn ook aan het bekijken of we bepaalde zoekacties opnieuw kunnen doen. Er zal waarschijnlijk weer met de helikopter en speurhonden gezocht worden. Maar er is natuurlijk maar zo veel dat je in de perimeter van 1 kilometer rond de plaats van verdwijning kunt doen.”

Hoopvol

Intussen is Emilia ook al twee nachten spoorloos. Vrijdagochtend zat de temperatuur bovendien maar net boven het vriespunt. En dat terwijl de kwetsbare vrouw woensdag geen jas droeg en pantoffels aanhad toen ze verdween. “Maar we geven zeker nog niet op, er is nog altijd hoop”, zegt Lepage. “Het is niet uitgesloten dat de vrouw ergens is gaan schuilen tegen de koude. Er zijn al gelijkaardige dossiers geweest waarin een vermiste na lange tijd toch nog levend werd teruggevonden. Kijk bijvoorbeeld ook naar de recente aardbevingen in Turkije en Syrië, toen er bijna twee weken later nog mensen levend teruggevonden werden.”

Donderdagavond werd nog met een warmtedrone naar Emilia gezocht, maar zonder resultaat. — © Jos Thomassen

Intussen blijven vrijwilligers uit de buurt zich aanbieden om mee te helpen zoeken in de buurt. “Dat kan natuurlijk alleen maar helpen. We hopen ook nog steeds op bruikbare tips”, besluit Lepage. Donderdag werd buurtbewoners al gevraagd om hun privédomein af te speuren. Het is nog steeds mogelijk dat Emilia zich in een tuinhuis, garage of andere beschutte plaats bevindt.

Emilia is 1,62 meter groot en normaal gebouwd. Ze heeft kort grijs haar en draagt een bril met bovenaan een roze randje. Op het moment van haar verdwijning had ze een blauwe jeansbroek, blauwe trui en donkergrijze pantoffels aan. Ze droeg geen jas. Emilia is dementerend en kan verward en gedesoriënteerd overkomen. Wie informatie heeft over haar verdwijning, kan de politie contacteren via opsporingen@police.belgium.eu of het gratis nummer 0800/30.300.