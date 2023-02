Canada start onderzoek naar TikTok

Het onderzoek “volgt op rechtszaken in de VS en Canada, die inmiddels zijn beslecht, en talrijke berichten in de media”, aldus de privacycommissaris. De autoriteiten willen nagaan of “TikTok toestemming heeft verkregen voor het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van persoonlijke informatie”. De toezichthouder onderstreept ook dat TikTok door de allerjongsten gebruikt wordt en het extra van belang is hun privacy te beschermen.

Het Chinese sociale netwerk wordt in het Westen steeds kritischer bekeken uit vrees dat Peking toegang krijgt tot gebruikersgegevens uit de hele wereld. De Europese Commissie verbood eerder op donderdag al zijn personeel om TikTok te installeren op professionele apparaten, zoals smartphones.