Dodentol na noodweer in Brazilië loopt op tot 50

De dodentol na overstromingen en aardverschuivingen in Brazilië is opgelopen tot minstens vijftig. Alleen al in de zuidoostelijke stad Sao Sebastiao zijn tijdens het carnavalsweekend 49 doden geteld, aldus de regering van de steelstaat Sao Paulo donderdag.

Een andere dode werd gemeld in de kustplaats Ubatuba. Volgens het rapport zijn tot nu toe 38 slachtoffers geïdentificeerd: dertien mannen, twaalf vrouwen en dertien kinderen, zowel inwoners als toeristen. Tientallen mensen worden nog steeds vermist. Meer dan 2.250 mensen zijn ontheemd geraakt door de regen en de verwoestende gevolgen ervan.

Zware regens hebben sinds zaterdag overstromingen en aardverschuivingen veroorzaakt aan de Atlantische kust van de deelstaat Sao Paulo, een populaire bestemming voor vakantiegangers. Volgens de regering van Sao Paulo is er in 24 uur meer dan 600 millimeter regen gevallen – een van de grootste neerslagtotalen in Brazilië in zo’n korte tijd.