Marokkaanse activisten starten rechtszaak over Qatargate

“Wij, de leden van de groep Marokkaanse slachtoffers van het corruptienetwerk in het Europees Parlement, dienen een civiele zaak in in het kader van het lopende onderzoek voor de Belgische justitie”, aldus de groep in een verklaring.

De groep, die maandag werd opgericht, bestaat uit familieleden van in Marokko “willekeurig vastgehouden” activisten en “burgers die schade hebben geleden door het corruptienetwerk in het Europees Parlement”, onder wie de Frans-Marokkaanse historicus Maâti Monjib en de mensenrechtenactivist Fouad Abdelmoumni.

“Bovengenoemde burgers zijn al direct of indirect het onderwerp geweest van een resolutie van het Europees Parlement waarin wordt erkend dat zij het slachtoffer zijn geworden van ernstige schendingen wegens hun activiteiten als mensenrechtenverdedigers, journalisten, advocaten of politici”, aldus de groep.

Op 19 januari hekelde het Europees Parlement in een niet-bindende resolutie de verslechtering van de persvrijheid in Marokko. In de resolutie toont het parlement zich ook verontrust over de aantijgingen dat de autoriteiten van het Afrikaanse land leden van het halfrond hebben gecorrumpeerd. Als reactie op de stemming van de parlementsleden besloot Marokko zijn betrekkingen met het Europees Parlement “opnieuw te evalueren”.