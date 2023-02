Wie is Wiebeke, de nieuwe vriendin van Tom Boonen? Ze delen de liefde voor dieren en reizen

Voormalig toprenner Tom Boonen (42) vormt al even geen koppel meer met Lore Van de Weyer, de moeder van zijn dochters en onthulde in Humo tegelijk dat hij een nieuwe vriendin heeft. Die heeft op haar sociale media voor het eerst foto’s gedeeld van haar en Boonen. Wiebeke De Wachter is 28 jaar, komt uit Gent en had ook voor ze Boonen leerde kennen een link met de wielerwereld.

De nieuwe vriendin van Tom Boonen is Wiebeke De Wachter. Na het interview in Humo waarin Boonen aangaf dat hij niet langer een koppel vormt met Lore, de moeder van zijn twee dochters, en een nieuwe vriendin te hebben, deelde ze op haar Instagram-account -dat weliswaar privé is- foto’s van haar en Boonen. Ze hoeft haar nieuwe liefde niet langer te verstoppen.

Wiebeke studeerde communicatiewetenschappen aan de Universiteit Gent en deed daarna een master journalistiek, waarvoor ze stage liep bij Sporza. Intussen werkt de Gentse voor een advocatenkantoor gespecialiseerd in merkenrecht. Ze was al vertrouwd met de juridische wereld, want haar vader is advocaat en zakenman.

Paardrijden

Het nieuwe lief van Tom Boonen heeft ook een link met de wielerwereld, want ze is het nichtje van veldrijder Eli Iserbyt.

Wiebeke houdt van reizen en dieren, twee liefdes die ze deelt met Boonen. Wiebeke heeft zelf honden, houdt van paardrijden en nam in haar tienerjaren deel aan jumpingwedstrijden.

Boonen gaf in het interview met Humo aan dat hij en Lore nog steeds goed met elkaar opschieten, zelfs nog samen op vakantie gaan en dat kinderen, familie en vrienden “mee zijn in hun verhaal”.