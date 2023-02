Dieven hebben het massaal gemunt op BMW’s, en allemaal willen ze één onderdeel

Er is een enorme plaag aan autodiefstallen aan de gang in de Antwerpse Zuidrand. De autodieven hebben daarbij één specifiek object op het oog: het BMW M-stuur. “Het gebeurde allemaal in een mum van tijd”, zegt Paul Goossens uit Edegem.

“Het is gek hoe snel het allemaal is gegaan”, zegt Paul Goossens. “Mijn vrouw vertrok rond 7.20 uur naar het werk en had niets opgemerkt. Enkele minuten later hoorde ik plots iemand botsen tegen een vuilbak. Toen ik naar buiten rende, zag ik dat de ruit van mijn wagen kapot was en het stuur verdwenen was. Het is inmiddels de tweede keer dat dit bij mij gebeurt. Blijkbaar werken ze met een pen met een koordje waarmee dat ze het glas kunnen breken. Mijn wagen was daarentegen uitgerust met een alarm. Volgens de depanneur zijn de BMW-sturen erg in trek op de zwarte markt, net omdat ze stukken duurder zijn. Ik ben van plan om een camera te plaatsen op mijn oprit, zodat dit niet meer voorvalt.”

Diefstallenplaag

De lokale politie bevestigt dat er een stijging te zien is bij het aantal inbraken in wagens. “De dieven hebben het meestal gemunt op het sportstuur en de middenconsole van BMW’s”, zegt woordvoerder Sarah Debruyne van politiezone Hekla. “De voorbije weken zijn er meerdere feiten gepleegd in onze zone, maar mogelijk betreft het een rondtrekkende dievenbende die ook in andere gemeenten heeft toegeslagen”, aldus Debruyne.

De politie is een onderzoek gestart. “We vragen daarom ook dat iedereen alert blijft en bij het zien van verdachte situaties meteen de politie verwittigt. Cruciale info zoals de nummerplaat van een verdacht voertuig kan je altijd doorgeven aan de politie”, aldus Debruyne.

Verdachte koerier

Op Hoplr, een privaat sociaal netwerk voor buurtbewoners, wordt er volop gepraat over de diefstallenplaag. Zo werd verschillende keren melding gemaakt van een verdachte koerier in de buurt. “Die persoon gaat in de ochtend in de buurt rondrijden en schrijft huisnummers op van de huizen waar een BMW op de oprit geparkeerd staat. Woensdagmiddag is die koerier ook in mijn straat opgemerkt”, aldus Goossens.

Tot slot geeft de politie ook nog enkele bruikbare tip: “Parkeer je wagen indien mogelijk in een garage of op een goed verlichte plaats die niet afgelegen is. Sluit de wagen ook altijd zorgvuldig af. Wie een keyless entry-systeem heeft, bergt de sleutel best veilig op. Er bestaan beschermhoesjes of doosjes die het signaal van zo’n autosleutel blokkeren.”