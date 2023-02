Geen porto, sherry of Martini meer onder de 18 en geen alcohol meer in automaten. In de nieuwste versie van het alcoholplan van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) staan enkele opvallende maatregelen. Alle regeringen van ons land buigen zich in maart over zijn voorstel, maar in de wandelgangen klinkt al gemor. Dit is Vandenbroucke van plan.