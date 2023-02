Kim Mestdagh was nog eens in België aan de slag en zegevierde met Schio van Kangoeroes. — © FIBA

De dertiende speeldag van de Euroleague Women (poule B) bracht in De Schalk in Willebroek net geen stunt voor Kangoeroes Mechelen tegen Schio. De Belgische kampioen verloor van de Italiaanse kampioen, met Kim Mestdagh, met 73-74.

Net geen Europese stunt van Kangoeroes Mechelen tegen Schio en Kim Mestdagh. De dertiende speeldag van de Euroleague Women bracht voor Kangoeroes Mechelen na een 35-40 achterstand, tegen het Italiaanse Schio met Kim Mestdagh (6 rebounds, 2 assists) en na een spannend slot een 73-74 nederlaag. De Chileense center Ziomara Morrison tekende voor een double-double en 15 punten en 11 rebounds. De Amerikaanse Morgan Bertsch werd met 26 punten topschutster. Voor Kangoeroes Mechelen was het de elfde nederlaag, voor Schio de negende overwinning en meteen kwalificatie voor de kwartfinales van de Euroleague Women. Ook Emma Meesseman is in poule A en met Fenerbahce Istanbul al zeker van een stek bij de laatste acht.

Kangoeroes Mechelen-Schio 73-74

Kwarts: 18-17, 17-23, 13-22, 25-12

Kangoeroes Mechelen: Berkani 11, Bertsch 26, Denys 2, Morrison 15, Resimont 8, Bruyndoncx, Kibedi 0, Nauwelaers 7, Rembiszewska 4, Van Gils 0