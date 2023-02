WK-kwalificatie: Belgian Lions op zoek naar mirakel om zich voor het eerst te kwalificeren voor een wereldkampioenschap

Kapitein Jonathan Tabu is één van de weinige anciens bij de Belgian Lions. Hij werkt in Newcastle zijn 148ste interland af. — © BELGA

De Belgian Lions hebben nog een waterkansje om zich voor het eerst in de Belgische basketbalgeschiedenis te kwalificeren voor het WK. De Lions, met veel Next Gen in het team, hebben dan wel een klein mirakel nodig om na vijf opeenvolgende Europese kampioenschappen ook eens op een wereldkampioenschap (25 augustus-10 september Japan, Indonesië, Filipijnen) te fonkelen. Van de vier Europese groepen van zes is de top-3 geplaatst voor het WK. 12 van de 24 ploegen op het WK komen deze zomer dus uit Europa. “Met deze jonge groep iets moois neerzetten vanavond is de eerste insteek,” zegt bondscoach Dario Gjergja.

1.Hoe geraken de Belgian Lions op het WK?

De Belgian Lions moeten vanavond winnen van “zwak” broertje Groot-Brittannië en hopen dat Servië in Griekenland onderuit gaat. Als dat scenario zich voltrekt wordt alles maandag op de slotspeeldag beslist. De Belgian Lions ontvangen dan in de Mons Arena Turkije en Servië-Groot-Brittannië. Hetzelfde scenario als vanavond is dan aan de orde. Winst van de Belgen in combinatie van een nederlaag van Servië. Dat Servië vanavond verliest in Griekenland is best denkbaar, maar het addertje onder het gras is de thuiswedstrijd van maandag van de Serviërs tegen Groot-Brittannië. Daar moeten de Lions dus hopen op een mirakel.

2. Rits afwezigen, veel Next Gen

Om diverse redenen (ziekte, blessures, niet geselecteerd) missen de Belgian Lions vanavond een pak spelers: Hans Vanwijn, Jean-Marc Mwema, Pierre-Antoine Gilet, Tim Lambrecht, Maxime De Zeeuw, Quentin Serron, Andy Van Vliet, Thomas Akyazili en Jean Salumu. Retin Obasohan en Ismael Bako (Virtus Bologna) hebben deze week Euroleague verplichtingen en werden niet vrijgegeven. Als de beslissing maandag valt komen Bako en Obasohan de Belgian Lions versterken in de partij tegen Turkije. Bondscoach Dario Gjergja selecteerde veel Next Gen. Naast Vrenz Bleijenbergh (22 jaar, 2m09) en Haris Bratanovic (21 jaar, 2m09) ook drie spelers geboren in 2003: Xander Pintelon (2m08), Thijs De Ridder (2m05) en Siebe Ledegen (1m98). Met ook Milan Samardzic (23), Thibault Vanderhaegen (25), Vincent Kesteloot en Manu Lecomte (27) pakken de Lions met een heel jonge selectie (gemiddeld 25 jaar) uit. Alex Libert, Kevin Tumba en Jonathan Tabu zijn de enige dertigers.

Siebe Ledegem, Thijs De Ridder en Xander Pintelon . De Next Gen van de Belgian Lions

3. Geen WK is gelijk aan preolympisch kwalificatietoernooi

Als de Belgian Lions zich niet kunnen kwalificeren voor het WK heeft het dit jaar toch nog een mooi doel om naar uit te kijken. Naast de start van de EK-kwalificatieronde (EK 2025, Cyprus, Letland, Finland, Polen) in november is er in augustus het preolympisch kwalificatietoernooi. Met twaalf teams uitgeschakeld in de tweede ronde van de Europese kwalificaties voor het WK 2023, samen met de vier teams die uit de tweede ronde van het EK 2025 pre-kwalificaties naar de kwalificaties zijn doorgeschoven. Indien geen mirakel dit weekend en dus geen WK ideaal om nog meer Belgische Next Gen in augustus bij de Belgian Lions te integreren.

Programma 9de speeldag poule I (vrijdag): 18.00 Griekenland-Servië; 18.00 Turkije-Letland; 20.30 Groot-Brittannië-België

Stand poule I: 1. Letland 8-15, 2. Griekeland 8-13; 3. Servië 8-13; 4. België 8-11; 5. Turkije 8-11; 6. Groot-Brittannië 8-9