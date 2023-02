Dimitri Van den Bergh overklast door Gerwyn Price en meteen out op de vierde nacht van de Premier League

Dimitri Van den Bergh (PDC-11) heeft zich in het Ierse Dublin op de vierde nacht in de Premier League niet voor een halve finale kunnen plaatsen. In de eerste ronde moest de 28-jarige Antwerpenaar met 6-4 zijn meerdere erkennen in de Welshman Gerwyn Price (PDC-4). Die was met een gemiddelde van 104,39 punten per drie darts meer dan een maatje te groot voor Van den Bergh, die uitkwam op 98,12.

Ook bij het uitwerpen deed “The Iceman” met een checkout gemiddelde van 50 procent beter dan de 44,4 procent van “The Dreammaker”.

Het is de tweede keer in dit seizoen van de Premier League dat Van den Bergh er meteen uitgaat. Het overkwam hem ook tijden de tweede nacht in Cardiff, waar hij met 6-4 verloor van Michael van Gerwen (PDC-3). Die Nederlander had hem tijdens de eerste nacht in Belfast al met 6-4 de weg naar de finale versperd. Tijdens de derde nacht in Glasgow schopte Van den Bergh het wel tot de finale, maar was wereldkampioen Michael Smith (PDC-1) daarin met 6-4 te sterk.

Na zestien nachten speelt de top vier de play-offs in de O2 Arena van Londen. Momenteel staat Van den Bergh daar net buiten.