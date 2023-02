Ze wou iets in de muziek gaan doen. Merch verkopen, de baan optrekken. Dat was de droom. De Amerikaanse Lizzo (34) is verder geraakt. Als zwarte vrouw met een maatje meer uitgegroeid tot een iconische popster, met een positieve boodschap: hou van jezelf, je bent goed genoeg. Vrijdag staat ze in het Sportpaleis. En zeggen dat ze ooit nog in een auto moest slapen.